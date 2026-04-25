Treffer in letzter Minute! Abstiegs-Drama in England spitzt sich zu

Moritz Thienen 25.04.2026 • 18:07 Uhr Während Florian Wirtz beim dritten Ligasieg in Serie der Reds trifft, bleibt Tottenham trotz des wichtigen Erfolges auf einem Abstiegsrang. Konkurrent West Ham trifft in letzter Sekunde.

Der Abstiegskampf in der Premier League entwickelt sich immer mehr zum Drama. Tottenham Hotspur feierte zwar den ersten Ligasieg im Jahr 2026 und musste sich trotzdem in letzter Minute ärgern.

Die Spurs müssen trotz des 1:0-Erfolges beim abgestiegenen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers im Kampf um den Klassenerhalt weiter zittern. Bayern-Leihgabe Joao Palhinha erzielte das goldene Tor und lange sah es so aus, als wenn es der perfekte Tag für Tottenham werden könnte, weil Konkurrent West Ham parallel in der 88. Minute den 1:1-Ausgleich kassierte.

Als die Nachricht nach Wolverhampton durchdrang, feierten die Fans der Spurs auf der Tribüne euphorisch. Tottenham verließ kurz die Abstiegsplätze. Knapp vier Minuten später war dann aber das Entsetzen wieder groß. Callum Wilson traf in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg für West Ham United und schickte die Spurs damit gleichzeitig zurück auf den Abstiegsrang 18.

Der Rückstand der Spurs auf den Stadtrivalen beträgt vier Spiele vor Saisonende weiter zwei Punkte.

Premier League: Wirtz trifft bei Liverpool-Sieg

Auch dank eines Treffers von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat der FC Liverpool in der Premier League Platz vier erobert und einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Der englische Meister setzte sich 3:1 (2:0) gegen Oliver Glasners Crystal Palace durch. Mit dem dritten Ligasieg in Serie zogen die Reds an Aston Villa vorbei, das zuvor 0:1 (0:1) beim FC Fulham verloren hatte.

In Liverpool brachten Alexander Isak (35.) und Andrew Robertson (40.) das Heimteam mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung. Daniel Munoz (71.) erzielte den Anschlusstreffer für den Conference-League-Halbfinalisten, bevor Wirtz mit seinem fünften Saisontor (90.+6) für die Entscheidung sorgte.