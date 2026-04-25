Knoten platzt! Liverpool-Rekordeinkauf meldet sich zurück

Vincent Wuttke 25.04.2026 • 18:03 Uhr Liverpools Alexander Isak trifft erstmals nach seiner Horror-Verletzung. Startet er nun durch?

Alexander Isak ist endgültig zurück! Vier Monate nach seiner Horror-Verletzung hat der Stürmer seinen FC Liverpool in der Premier League gegen Crystal Palace zum Sieg geschossen. Beim 3:1 (2:0) eröffnete der 26-Jährige den Nachmittag.

Der Schwede erlitt am 20. Dezember im Spiel gegen Tottenham bei seinem Tor durch einen Zusammenprall mit Micky van de Ven eine schwere Knöchelverletzung samt Wadenbeinbruch.

Der Schwede war mustergültig von DFB-Star Florian Wirtz bedient worden und knallte den Ball ins lange Eck, während ihn Spurs-Verteidiger Micky van de Ven mit einer Grätsche abräumte. Isak blieb auf dem Rasen liegen, das Gesicht schmerzverzerrt. Sofort eilten medizinische Betreuer auf den Rasen und untersuchten den Angreifer. Das Ergebnis: Isak konnte nicht weiterspielen, verließ humpelnd den Platz, gestützt von zwei Betreuern (60.).

Premier League: Isak meldet sich mit Tor zurück

In den vergangenen Wochen kehrte er in Abwesenheit seines nun ebenfalls schwer verletzten Konkurrenten, Hugo Ekitiké, mit einigen Kurzeinsätzen langsam zurück

Gegen Everton stand Isak erstmals wieder in der Startelf. Nun traf er endlich wieder. Einen eigentlich als Schuss gedachten Versuch von Alexis Mac Allister stoppte Isak und setzte den Ball dann per Aufsetzer in die Maschen (35.).

Es war erst das dritte Tor in der Liga für den Mann, der sich im vergangenen Sommer zu den Reds gestreikt hatte und Newcastle rund 150 Millionen Euro Ablöse einbrachte.

Damit ist er Liverpools Rekordeinkauf, konnte die riesigen Erwartungen aber bisher nie erfüllen. Nun könnte der Knoten geplatzt sein.

Auch Wirtz trifft für Liverpool

Gegen Crystal Palace schoss Andy Robertson in einem seiner letzten Heimspiele das zwischenzeitliche 2:0 (40.). Die Gäste kamen durch das äußerst umstrittene Tor von Daniel Munoz wieder heran (70.).