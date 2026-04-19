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FC Liverpool: Last-Minute-Wahnsinn im Merseyside-Derby

Last-Minute-Wahnsinn um Liverpool

Dem FC Liverpool gelingt tief in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer. Durch den Sieg beim FC Everton stehen die Reds vor der Qualifikation für die Champions League.
Nach dem Aus in der Champions League muss Liverpool-Star Hugo Ekitiké aufgrund seiner Verletzung zudem auf die WM im Sommer verzichten. Trainer Arne Slot hofft auf ein starkes Comeback seines Stürmers.
SID
Dem FC Liverpool gelingt tief in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer. Durch den Sieg beim FC Everton stehen die Reds vor der Qualifikation für die Champions League.

Der FC Liverpool hat dank Virgil van Dijk das Merseyside-Derby gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht.

Der englische Meister baute seinen Vorsprung durch das 2:1 (1:0) beim FC Everton auf sieben Punkte auf den sechstplatzierten Klub-Weltmeister FC Chelsea aus. Kapitän van Dijk erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer per Kopf (90.+10).

Fünf Tage nach dem Aus im Viertelfinale der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain gingen die Gäste mit Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf durch Mohamed Salah (29.) in Führung.

Liverpool-Torhüter offenbar schwerer verletzt

Everton glich nach der Pause durch Beto (54.) allerdings aus. Bei dieser Aktion verletzte sich Liverpools Torhüter Giorgi Mamardaschwili offenbar schwerer am Knie, der Georgier wurde mit einer Trage vom Platz gebracht. Van Dijk hatte dann das letzte Wort.

Liverpool hat in dieser Saison keine Chance mehr auf einen Titel. Die erneute Qualifikation für die Champions League ist das Minimalziel.

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