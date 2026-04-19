FC Liverpool: Nächster Star verletzt ausgewechselt

Felix Kunkel 19.04.2026 • 16:42 Uhr Beim FC Liverpool muss im Saisonendspurt erneut ein wichtiger Akteur verletzt ausgewechselt werden. Dieses Mal trifft es Torhüter Giorgi Mamardashvili.

Neue Verletzungssorgen beim FC Liverpool! Torhüter Giorgi Mamardashvili hat sich beim 2:1-Sieg im Merseyside-Derby beim FC Everton verletzt und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Was war passiert? In der 54. Minute erzielte Beto für die Hausherren den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Der Everton-Stürmer wurde mit einem flachen Pass zentral vor dem Tor bedient, rutschte in die Hereingabe und beförderte den Ball ins Netz.

Dabei prallte Beto jedoch auch unglücklich mit Mamardashvili zusammen. Der Reds-Keeper blieb unmittelbar nach dem Gegentreffer am Boden liegen und musste behandelt werden. Die Bilder deuteten auf eine mögliche Knieverletzung hin.

FC Liverpool: Torhüter verletzt ausgewechselt

Schließlich wurde der Georgier vom Platz getragen. Ersatztorhüter Freddie Woodman ersetzte ihn in der 57. Minute.

Mohamed Salah (29.) hatte Liverpool bereits in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Mit seinem Treffer zog er mit Reds-Legende Steven Gerrard gleich: Beide haben nun neun Tore im Merseyside-Derby in der Premier League erzielt – ein Rekord.

Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk (90. +10) sorgte tief in der Nachspielzeit für das entscheidende Tor zum Sieg und drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.