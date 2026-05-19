Guardiola spricht über Abschiedsgerüchte

Benjamin Zügner 19.05.2026 • 23:53 Uhr Pep Guardiola soll als Trainer von Manchester City zurücktreten. Entsprechende Gerüchte kommentierte der Katalane erstmals am Dienstagabend.

Pep Guardiola hat mit Manchester City am Dienstagabend eine empfindliche Liga-Niederlage hinnehmen müssen: Das 1:1 gegen den FC Bournemouth machte den Konkurrenten des FC Arsenal erstmals seit 22 Jahren zum Meister.

Doch damit war der Arbeitstag Guardiolas noch nicht erledigt: Im Interview bei Sky Sports musste der 55-Jährige darüber hinaus Rede und Antwort zu seinen Zukunftsplänen stehen. Zuletzt hatten diverse englische Medien einen geplanten Rücktritt des spanischen Coaches am kommenden Sonntag vermeldet.

Angesprochen auf ein mögliches nächstes Kapitel, sagte der Trainer der Skyblues: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Und es ist eine Konversation, die wir über viele Jahre hatten: Egal, was du verkündest: Wenn du etwas verkündest, käme ein schlechtes Ergebnis während des laufenden Wettbewerbs heraus.“

Ein klares Bekenntnis für eine weitere Zukunft in Manchester sieht anders aus!

Guardiola will „Entscheidung treffen“

Guardiola weiter: „Ihr versteht es: Die erste Person, mit der ich sprechen muss, ist der Präsident. Wenn eine Saison vorüber ist, werden wir beide darüber sprechen. Danach werden wir eine Entscheidung treffen.“

Der Reporter intervenierte, ob denn folglich eine Entscheidung ausstehe. Guardiola entgegnete abermals: „Ich werde es Ihnen hier nicht sagen, weil ich mit unserem Präsidenten sprechen muss, mit meinen Spielern, mit meinem Staff.“

Der einzige Fokus in den vergangenen Wochen habe darauf gelegen, das Team an die Bestleistung heranzuführen – in der Liga, der Champions League und dem FA-Cup. Lediglich Letzteren konnte City mit einem 1:0-Finalerfolg über den FC Chelsea am vergangenen Samstag triumphierend abschließen.

Guardiola feierte mit City Titel um Titel

Ein abschließendes Lippenbekenntnis des Spaniers zur Einzigartigkeit des Klubs konnte nur noch vordergründig kaschieren, was zwischen den Zeilen durchdrang: Ein Abschied scheint immer wahrscheinlicher.

Guardiola wechselte vor zehn Jahren vom deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern, zu Manchester City und holte mit den Skyblues seitdem sechs Meisterschaften, drei FA-Cups-Titel, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft und als Highlight in der Saison 2022/23 die Champions League.