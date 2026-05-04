"Inakzeptable" Saison! Van Dijk spricht Klartext

SID 04.05.2026 • 14:57 Uhr Virgil van Dijk hat nach der neuerlichen Pleite des FC Liverpool eine schonungslose Analyse der enttäuschenden Saison geliefert. Der Reds-Kapitän spricht Klartext.

Kapitän Virgil van Dijk hat nach der 2:3-Pleite des FC Liverpool bei Erzrivale Manchester United eine schonungslose Analyse der enttäuschenden Saison der Reds geliefert. „Ich bin nicht hier, um Ausreden zu finden. Es war bislang eine sehr enttäuschende Saison, eine inakzeptable Saison für uns, und es ist hart“, sagte der Mitspieler von Florian Wirtz.

„Wir sollten uns nicht selbst bemitleiden“, fuhr van Dijk (34) fort und betonte: „Wir müssen arbeiten, wir müssen das drehen und sicherstellen, dass sich solche Dinge nächste Saison nicht wiederholen, denn das ist nicht Liverpool.“

Die Niederlage am vergangenen Sonntag war für den Titelverteidiger wettbewerbsübergreifend die 18. der Saison und ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Liverpool belegt in der Premier League hinter United Rang vier.

Slot steht in Liverpool unter Druck

Teammanager Arne Slot, nach der Meisterschaft in seiner Premierensaison als Nachfolger von Jürgen Klopp noch gefeiert, steht unter Druck. Van Dijk machte deutlich, dass der Anspruch des Klubs ein anderer ist: „Konstanz ist das Schwierigste in jedem Job, aber sie ist der beste Weg zu Ergebnissen und Erfolg. Diese Konstanz müssen wir finden. Wir müssen verstehen, dass wir das nächste Saison nicht wiederholen können. Es ist inakzeptabel.“