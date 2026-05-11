Liverpool enthüllt berührendes Jota-Denkmal

SID 11.05.2026 • 15:09 Uhr Die Reds gedenken ihres tödlich verunglückten Stürmers an der Anfield Road.

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat das Denkmal zu Ehren seines tödlich verunglückten Profis Diogo Jota und dessen Bruder André Silva präsentiert, das die Reds an der heimischen Anfield Road aufstellen wollen. Es trägt den Titel „Forever 20“ und soll ihr Leben feiern, ihre Verbundenheit miteinander und „die Liebe sowie den Respekt, den Familie, Teamkollegen und Fans auf der ganzen Welt für sie empfinden“, wie es in einer Mitteilung des Klubs hieß.

Denkmal verewigt Jotas Herzjubel

Das Denkmal zeigt in der Mitte eine fließende Herzskulptur, die an Diogos ikonischen Torjubel erinnern soll. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, sind auch die Zahlen 20 und 30 zu sehen – die jeweiligen Rückennummern der Brüder. Außerdem wurde das Lied verewigt, das die Liverpool-Fans bis heute zu Ehren Jotas in der 20. Minute jedes Spiels anstimmen.