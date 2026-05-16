Neuer Job beim FC Chelsea: Alonso vor England-Comeback

Knapp vier Monate nach seinem Aus bei Real Madrid hat Xabi Alonso offenbar einen neuen Job. Nach übereinstimmenden Medienberichten, darunter The Athletic und die englische BBC, übernimmt der Spanier ab Sommer den Posten des Cheftrainers beim FC Chelsea.
Alonso vor England-Comeback!
Alonso habe sich einem Bericht von The Athletic zufolge unter der Woche in London aufgehalten, um einen Deal mit den Blues zu finalisieren. Eine offizielle Verkündung steht noch aus.
Alonso steht große Herausforderung bevor
Mit dem FC Chelsea steht Alonso eine spannende Herausforderung bevor. In der Premier League liegen die Blues zwei Spieltage vor Saisonende lediglich auf Rang neun, am Samstag verlor Chelsea das FA-Cup-Finale gegen Manchester City mit 0:1 (0:0).
Aktuell steht Calum McFarlane interimsweise bis Saisonende an der Seitenlinie. Er beerbte Liam Rosenior, der nach der 0:3-Pleite bei Brighton & Hove Albion entlassen worden war.
Auf Alonso wartet seine erste Trainerstation in England. Als Spieler war der Baske fünf Jahre für den FC Liverpool aktiv und gewann mit den Reds 2005 die Champions League.
Seine Trainerkarriere begann Alonso bei der zweiten Mannschaft von San Sebastián. Es folgte sein Wechsel zum Bundesligisten Bayer Leverkusen, den er 2024 zum nationalen Double führte. Im Sommer 2025 wechselte er zu Real Madrid, wo er nach nicht einmal einer halben Saison wieder freigestellt wurde.