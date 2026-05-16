Neuer Job beim FC Chelsea: Alonso vor England-Comeback

Maximilian Huber 16.05.2026 • 20:13 Uhr Xabi Alonso hat offenbar einen neuen Job. Nach übereinstimmenden Medienberichten übernimmt der Spanier den FC Chelsea.

Knapp vier Monate nach seinem Aus bei Real Madrid hat Xabi Alonso offenbar einen neuen Job. Nach übereinstimmenden Medienberichten, darunter The Athletic und die englische BBC, übernimmt der Spanier ab Sommer den Posten des Cheftrainers beim FC Chelsea.

Alonso habe sich einem Bericht von The Athletic zufolge unter der Woche in London aufgehalten, um einen Deal mit den Blues zu finalisieren. Eine offizielle Verkündung steht noch aus.

Alonso steht große Herausforderung bevor

Mit dem FC Chelsea steht Alonso eine spannende Herausforderung bevor. In der Premier League liegen die Blues zwei Spieltage vor Saisonende lediglich auf Rang neun, am Samstag verlor Chelsea das FA-Cup-Finale gegen Manchester City mit 0:1 (0:0).

Aktuell steht Calum McFarlane interimsweise bis Saisonende an der Seitenlinie. Er beerbte Liam Rosenior, der nach der 0:3-Pleite bei Brighton & Hove Albion entlassen worden war.

Auf Alonso wartet seine erste Trainerstation in England. Als Spieler war der Baske fünf Jahre für den FC Liverpool aktiv und gewann mit den Reds 2005 die Champions League.