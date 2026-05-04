Schockszenen in der Premier League

Maximilian Huber 04.05.2026 • 17:45 Uhr Chelsea-Youngster Jesse Derry muss bei seinem Debüt nach einem heftigen Zusammenprall vom Feld abtransportiert werden. Auch in der zweiten Hälfte gibt es einen folgenschweren Aufprall.

Die Partie zwischen dem FC Chelsea und Nottingham Forest (1:3) ist von zwei heftigen Zusammenstößen überschattet worden.

England-Youngster Jesse Derry kam für die Blues am Montagnachmittag zu seinem Premier-League-Debüt – und konnte die erste Spielhälfte nach einem unglücklichen Zusammenstoß nicht beenden.

Schwere Kopfverletzung bei Chelsea-Youngster

Der 18-Jährige, der für gewöhnlich in der U21 des FC Chelsea zum Einsatz kommt, rauschte im Strafraum der Gäste aus Nottingham mit Gegenspieler Zach Abbott zusammen.

Derry war zum Kopfball gegangen, ehe die beiden Akteure mit voller Wucht mit den Köpfen aneinanderprallten. Beide Spieler gingen sofort zu Boden und blieben zunächst regungslos liegen (45.+1).

Schiedsrichter Anthony Taylor entschied auf Strafstoß für Chelsea und holte umgehend das medizinische Personal auf den Platz. Während Nottinghams Verteidiger Abbott nach wenigen Minuten wieder aufstehen konnte, blieb Derry am Boden liegen.

Lange Behandlungspause nach Horror-Crash

Über acht Minuten lang wurde der 18 Jahre alte Chelsea-Profi am Boden liegend behandelt, immer wieder gab es leisen, aufmunternden Applaus der Fans in London. Schließlich wurde Derry auf einer Trage vom Platz abtransportiert. Auf dem Weg in die Katakomben konnte er seinen Arm auf der Trage liegend leicht bewegen.

Nach Spielende veröffentlichte der FC Chelsea ein erstes Update zum Gesundheitszustand des Spielers. „Jesse Derry wurde nach seiner Auswechslung in der ersten Halbzeit beim heutigen Spiel gegen Nottingham Forest vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Jesse ist bei Bewusstsein, kann sprechen und wird derzeit vorsorglich untersucht. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und danken dem medizinischen Personal für sein schnelles Handeln“, schrieb der Klub auf X.

Liam Delap ersetzte den Youngster noch vor der Halbzeitpause, Nottinghams Abbott konnte die Partie ebenfalls nicht fortsetzen. Für den 19-Jährigen kam Neco Williams ins Spiel.

Den fälligen Elfmeter verschoss Chelsea-Profi Cole Palmer anschließend vor den Augen von Nationaltrainer Thomas Tuchel, sodass Nottingham nach Toren von Taiwo Awoniyi (2.) und Igor Jesus (15.) mit einer 2:0-Führung in die Kabine ging.

Zwei Platzwunden in Halbzeit zwei

Nach einer guten Stunde, beim Zwischenstand von 3:0 für Forest, gab es erneut einen schweren Zusammenstoß. Morgan Gibbs-White eilte einem langen Ball hinterher, Chelsea-Keeper Robert Sanchez kam aus seinem Kasten, boxte das Spielgerät weg und prallte anschließend frontal in den Nottingham-Profi.

Beide Spieler zogen sich bei der Szene eine Platzwunde zu und mussten behandelt werden. Nach einigen Minuten Behandlungszeit war auch für sie die Partie beendet.