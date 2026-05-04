Chelsea-Desaster: 1:3 gegen Forest – bereits 6. Pleite in Serie!

SID 04.05.2026 • 18:20 Uhr Die Blues verlieren auch das sechste Ligaspiel nacheinander. Immerhin endet eine Negativserie.

Die Krise des englischen Topklubs FC Chelsea spitzt sich immer weiter zu. Die Negativserie der Londoner ging in der Premier League auch unter Interimscoach Calum McFarlane weiter, die Blues kassierten vor den Augen des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel beim 1:3 (0:2) gegen Abstiegskandidat Nottingham Forest die sechste Niederlage in Folge.

Awoniyis Doppelpack sichert Forest

Der frühere Mainzer und Unioner Bundesligastürmer Taiwo Awoniyi (2./52.) und Igor Jesus (15.) mit einem verwandelten Foulelfmeter schossen Forest zum fast sicheren Klassenerhalt. Joao Pedro (90.+3) beendete per Fallrückzieher immerhin die Torlosserie Chelseas: Den letzten Ligatreffer hatte der Klub vor zwei Monaten erzielt, der letzte an der Stamford Bridge datierte vom 21. Februar.

Chelsea bangt um Europa-Teilnahme

Chelsea droht als Neunter das internationale Geschäft über die Liga zu verpassen, im FA-Cup-Finale gegen Manchester City am 16. Mai geht es immerhin noch um einen Titel und den Einzug in die Europa League. In dieser spielt Halbfinalist Forest noch um den Titel, der Klassenerhalt dürfte drei Spiele vor Saisonende angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellen-17. West Ham United fast schon sicher sein.

Tuchel sieht verunsichertes Chelsea