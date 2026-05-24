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Premier League: Sein Abschied rührt Pep Guardiola zu Tränen

Sein Abschied rührt Pep zu Tränen

Pep Guardiola wird bei Manchester City gebührend gefeiert. Dem spanischen Coach kommen die Tränen. Ein Abschied geht ihm besonders nahe.
Pep Guardiola verabschiedet sich von Manchester City. Auf einer letzten Pressekonferenz fordert der Spanier die Pressevertreter scherzhaft auf, ihm zu applaudieren.
Julius Schamburg
Pep Guardiola wird bei Manchester City gebührend gefeiert. Dem spanischen Coach kommen die Tränen. Ein Abschied geht ihm besonders nahe.

Tränenreiche Abschiede bei Manchester City: Die Niederlage im letzten Saisonspiel gegen Aston Villa (1:2) geriet am Sonntag zur Nebensache. Vielmehr rückten die emotionalen Verabschiedungen von Pep Guardiola und Bernardo Silva in den Fokus.

Guardiola war bei der Auswechslung seines langjährigen Weggefährten Silva besonders emotional und weinte Tränen. Neun Jahre lang trainierte er den Portugiesen, der mittlerweile als Kapitän der Cityzens fungiert. Beide werden den Verein im Sommer verlassen.

Tränenabschiede bei Manchester City

Silva kamen schon vor dem Anpfiff im Spielertunnel die Tränen. Den emotionalen Moment teilte er mit seiner Tochter Carlota und seiner Frau Degener Tomaz, die er beide umarmte.

Auf dem Rasen hatte Silva dann nach knapp einer Stunde vorzeitig Feierabend. Für ihn kam Mateo Kovacic in die Partie. Silva und Guardiola umarmten sich nach der Auswechslung innig.

Der spanische Coach war sichtlich ergriffen und wischte sich die Tränen mit seinem T-Shirt aus dem Gesicht.

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Besondere Ehre für Guardiola

Guardiola wird Manchester nach zehn Jahren und 20 Titeln verlassen und sich eine Auszeit nehmen: „Ich werde für einige Zeit nicht trainieren.“ Der ehemalige Coach des FC Bayern wird aber künftig als globaler Botschafter für die City Football Group weiterarbeiten. Auch die sportliche Zukunft von Silva ist noch nicht geklärt.

Manchester City wird die Nordtribüne im Stadion nach Pep Guardiola benennen. Vor der Arena soll eine Statue des Erfolgstrainers errichtet werden. Die Meisterschaft hatte ManCity als Zweitplatzierter knapp verpasst. Den Titel holte sich der FC Arsenal.

Bei den Skyblues wird laut übereinstimmenden Medienberichten Enzo Maresca auf Guardiola folgen. Er arbeitete in der Saison 2022/23 als Assistent von Guardiola in Manchester. Anschließend trainierte er Leicester City und den FC Chelsea.

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