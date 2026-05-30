Slot-Aus bei Liverpool offiziell!

Niklas Sagner 30.05.2026 • 13:38 Uhr Das Aus von Arne Slot ist besiegelt. Der FC Liverpool trennt sich von seinem Meistercoach.

Knall in der Premier League! Wie der Klub berichtet, trennt sich der FC Liverpool mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Arne Slot. Der Niederländer war die vergangenen zwei Jahre Coach der Reds. In seiner ersten Saison holte er die englische Meisterschaft, die aktuelle Spielzeit beendete Liverpool auf einem enttäuschenden fünften Platz. Der Mirror schrieb von einer „Bombe“ und nannte die Trennung eine „schockierende Entscheidung“

Liverpools Eigentümer erklärten in einem gemeinsamen Statement, es sei eine „schwierige Entscheidung“ gewesen. Man sei aber „gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Club weiter vorankommt. Es muss noch einmal betont werden, dass dies keine Entscheidung ist, die leichtfertig getroffen wurde.“

Gleichzeitig wollten die Eigentümer „die Gelegenheit nutzen, um unsere Wertschätzung für Arne zu Protokoll zu geben, der als Trainer Liverpools 20. Meistertitel errungen hat, immer einen besonderen Platz in der Geschichte dieses Fußballvereins einnehmen wird.“

Slot half in schwerster Phase

Slot habe nicht nur den Meistertitel geholt. „Er half auch dabei, den Club nach dem Verlust von Diogo durch eine der schwierigsten Phasen zu führen, die man sich vorstellen kann. Das Mitgefühl und die Menschlichkeit, die er in dieser Zeit an den Tag legte, sagten viel über ihn als Person aus“, hieß es weiter.

Slot stand in insgesamt 113 Pflichtspielen an der Seitenlinie und holte im Schnitt 1,91 Punkte. Wer die Reds um DFB-Star Florian Wirtz in der kommenden Saison übernimmt, steht noch nicht fest.