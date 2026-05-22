Nachdem Pep Guardiola Klarheit über seine Zukunft bei Manchester City geschaffen hat, lobte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel den Spanier überschwänglich.
Tuchel adelt Guardiola
„Es war eine große Revolution, wie er in Barcelona spielte, dann stellte er in der deutschen Bundesliga alles auf den Kopf“, sagte Tuchel bei der Vorstellung des WM-Kaders der Three Lions.
Guardiola? „Es gibt keine Worte“
„Die Auswirkungen, die er auf jede Liga hatte, in der er trainierte … er ist einzigartig, einer der Besten überhaupt“, schwärmte Tuchel: „Es gibt keine Worte, die seine Zielstrebigkeit beschreiben können. Es ist einfach das allerhöchste Niveau.“
Guardiola hatte am Freitagmittag bekannt gegeben, dass er seinen Cheftrainerposten bei Manchester City im Sommer quittieren wird. Wohin der Weg des ehemaligen Bayern-Trainers führt, ist noch unklar.
Derweil hatte Tuchel den englischen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko verkündet – und dabei für einige Überraschungen gesorgt. Die beiden Coaches standen sich mehrmals mit großen Klubs gegenüber.