Daniel Höhn 22.05.2026 • 15:16 Uhr Thomas Tuchel hat bei der Vorstellung des englischen WM-Kaders lobend über Pep Guardiola gesprochen. Der Coach wird Manchester City verlassen.

Nachdem Pep Guardiola Klarheit über seine Zukunft bei Manchester City geschaffen hat, lobte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel den Spanier überschwänglich.

„Es war eine große Revolution, wie er in Barcelona spielte, dann stellte er in der deutschen Bundesliga alles auf den Kopf“, sagte Tuchel bei der Vorstellung des WM-Kaders der Three Lions.

Guardiola? „Es gibt keine Worte“

„Die Auswirkungen, die er auf jede Liga hatte, in der er trainierte … er ist einzigartig, einer der Besten überhaupt“, schwärmte Tuchel: „Es gibt keine Worte, die seine Zielstrebigkeit beschreiben können. Es ist einfach das allerhöchste Niveau.“