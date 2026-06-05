Liverpool-Legende findet neuen Verein

Tobias Wiltschek 05.06.2026 • 22:44 Uhr Linksverteidiger Andy Robertson wechselt innerhalb der Premier League von Liverpool nach London.

Andy Robertson wird in der kommenden Saison für Tottenham Hotspur auflaufen. Der schottische Linksverteidiger gab im April nach neun Jahren beim FC Liverpool seinen Abschied von den Reds bekannt.

Der 32-Jährige gehörte zu den prägenden Gesichtern der Liverpooler Erfolgsgeschichte. 378 Spiele absolvierte er für den LFC, mit dem er unter anderem zweimal die Premier League und einmal die Champions League gewann.

Insgesamt holte Robertson mit Liverpool neun Titel, darunter auch den FA Cup, den Ligapokal und die Klub-WM.

Nachdem er zuletzt seinen Stammplatz bei den Reds an den Ungarn Milos Kerkez verloren hatte, wechselt Robertson ablösefrei zum Ligarivalen aus dem Norden Londons, der in der abgelaufenen Saison den Abstieg nur knapp verhindern konnte.

Spurs-Coach De Zerbi bewundert Robertson schon seit Jahren

Spurs-Trainer Roberto De Zerbi freut sich auf den namhaften Neuzugang, „den ich schon seit vielen Jahren bewundere“. Robertson werde „herausragende technische Qualitäten, Erfahrung, Führungsqualitäten und die richtige Einstellung in unser Team einbringen“, erklärte der Italiener weiter.

Robertson erwarb sich aber nicht nur in Liverpool große Verdienste, auch in seiner Heimat wird er verehrt. Denn er führte die schottische Nationalmannschaft im vergangenen Herbst zu ihrer ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren.