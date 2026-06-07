Nach Liverpool-Aus: Arne Slot lehnt wohl Angebot ab

Maximilian Lotz 07.06.2026 • 08:39 Uhr Arne Slot hat sich nach seinem Aus beim FC Liverpool angeblich gegen eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank bei einem anderen Premier-League-Klub entschieden.

Arne Slot hat offenbar auf die Möglichkeit verzichtet, ein schnelles Comeback in der Premier League zu feiern.

Wie The Times und talkSPORT berichten, hat der Niederländer dem FC Fulham eine Absage erteilt. Die Cottagers befinden sich nach der Trennung von Marco Silva auf Trainersuche.

Slot will sich nach Aus beim FC Liverpool wohl Zeit nehmen

Dabei wurde auch der erst vor einer Woche beim FC Liverpool entlassene Slot gehandelt. Laut Times sei der 47 Jahre alte Niederländer aber nicht an dem Job in West-London interessiert. Slot wolle sich Zeit nehmen, um sich für seinen nächsten Schritt zu entscheiden.

Als Nachfolger von Erfolgscoach Jürgen Klopp hatte Slot die Reds 2025 zum 20. Meistertitel in England geführt. Doch nach einem enttäuschenden fünften Platz in diesem Jahr trennte sich der Klub vom Coach und präsentierte mit Andoni Iraola bereits einen Nachfolger.