Offiziell: Liverpool klärt Slot-Nachfolge

Maximilian Huber 04.06.2026 • 20:46 Uhr Der FC Liverpool findet einen Nachfolger von Arne Slot. Der Spanier Andoni Iraola wird neuer Cheftrainer bei den Reds.

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Der Spanier Andoni Iraola wird neuer Cheftrainer beim FC Liverpool. Das gaben die Reds am Donnerstagabend bekannt.

Iraola, der aus Bournemouth zum Champions-League-Teilnehmer wechselt, tritt in Liverpool die Nachfolge von Arne Slot an.

„Man braucht nicht viele Dinge, um sich von Liverpool angezogen zu fühlen. Liverpool ist Liverpool“, wird der Spanier auf der Vereinsseite der Reds zitiert.