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Offiziell: Liverpool klärt Slot-Nachfolge

Liverpool klärt Slot-Nachfolge

Der FC Liverpool findet einen Nachfolger von Arne Slot. Der Spanier Andoni Iraola wird neuer Cheftrainer bei den Reds.
Der FC Liverpool spielt nach der Meisterschaft im Vorjahr eine enttäuschende Saison. Trainer Arne Slot ist sich trotz der Kritik sicher, dass er über den Sommer hinaus im Amt bleibt.
Maximilian Huber
Der FC Liverpool findet einen Nachfolger von Arne Slot. Der Spanier Andoni Iraola wird neuer Cheftrainer bei den Reds.

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Der Spanier Andoni Iraola wird neuer Cheftrainer beim FC Liverpool. Das gaben die Reds am Donnerstagabend bekannt.

Iraola, der aus Bournemouth zum Champions-League-Teilnehmer wechselt, tritt in Liverpool die Nachfolge von Arne Slot an.

„Man braucht nicht viele Dinge, um sich von Liverpool angezogen zu fühlen. Liverpool ist Liverpool“, wird der Spanier auf der Vereinsseite der Reds zitiert.

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