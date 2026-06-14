Wilder Dreiertausch perfekt? Arbeloa soll neuen Klub haben

Stefan Schnürle 14.06.2026 • 10:23 Uhr Alvaro Arbeloa steht vor einem Wechsel nach England. Der Ex-Real-Coach könnte damit einen kuriosen Dreiertausch perfekt machen.

Auf dem Transfermarkt spricht man oft von einem Dominoeffekt, der durch einen Wechsel ausgelöst wird – doch so etwas wie in diesem Fall sieht man auch im Fußballgeschäft eher selten.

Bereits klar war, dass José Mourinho von Benfica Lissabon zu Real Madrid wechselt. Die Portugiesen bedienten sich wiederum beim FC Fulham und holten den Portugiesen Marco Silva zurück in seine Heimat.

Lediglich Fulham stand noch ohne Ersatz für Silva da. Doch ausgerechnet der ehemalige Real-Coach Alvaro Arbeloa macht nun offenbar den wilden Dreiertausch perfekt.

Sowohl englische Medien als auch Transfer-Insider Fabrizio Romano berichten, dass Arbeloa vor einer Einigung mit Fulham steht.

Damit hätten Real, Benfica und Fulham in diesem Sommer schlichtweg untereinander ihre drei Trainer getauscht.

Arbeloa als Nachfolger von Alonso bei Real Madrid glücklos

Arbeloa war Anfang des Jahres nach der Entlassung von Xabi Alonso zum Cheftrainer der Königlichen geworden. Der erhoffte Erfolg blieb aber aus und so endete seine Zeit in Madrid nach fünf Monaten bereits wieder.