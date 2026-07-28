Zehn Tore! Wildes Spektakel bei Alonso-Debüt

Conrad Fröhlich 28.07.2026 • 17:32 Uhr Xabi Alonso gibt beim FC Chelsea sein Debüt als Cheftrainer - und sieht gleich ein Zehn-Tore-Spektakel. Beim Testspielsieg gegen die Western Sydney Wanderers avancierte Joao Pedro zum Hauptdarsteller.

Es war ein wildes Spektakel, was sich der FC Chelsea und die Western Sydney Wanderers geliefert haben. Neu-Trainer Xabi Alonso stand zum ersten Mal für die Londoner an der Seitenlinie und sah, wie seine Schützlinge trotz einiger Gegentreffern beim 6:4 als Sieger vom Feld gingen.

Der Hauptgrund? Alonsos Einwechslung rund um die Stundenmarke beim Rückstand von 2:3. Cole Palmer, Jamie Gittens und Joao Pedro betraten den Rasen. Letztgenannter brachte die Blues mit einem Hattrick binnen neun Minuten auf die Siegerstraße. Zuvor hatte Gittens drei Minuten nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 3:3 ausgeglichen.

Die Sydney Wanderers gingen dann wieder in Führung, bevor Pedro nahezu im Alleingang für das gelungene Alonso-Debüt sorgte. Möglicherweise schoss sich der junge Brasilianer etwas Frust von der Seele, da er nicht zu Carlo Ancelottis WM-Aufgebot zählte.

Auch der von Tuchel zu Hause gelassene Palmer setzte einige Akzente und bereitete überlegt per präzisem Steilpass den zweiten Treffer von Pedro vor.

Stars sorgen für siegreiches Alonso-Debüt

Alonso nutzte die Gelegenheit, um auf junge Talente zu setzen. So tauschte er in der Halbzeit fast die komplette Startelf einmal aus. In den ersten 45 Minuten waren Dastan Satpayev und Dário Essugo für die Londoner erfolgreich. Aufgrund der vier Gegentreffer mussten es jedoch die Stars um Palmer, Gittens und Pedro richten.