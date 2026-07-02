Zum Todestag: Liverpool widmet Jota ein Denkmal

Der FC Liverpool hat seinem verstorbenen Profi Diogo Jota und dessen Bruder André Silva zu Ehren ein Denkmal an der Anfield Road gewidmet.
Liverpool widmet Jota ein Denkmal
Der FC Liverpool ehrt den verstorbenen Diogo Jota. Für den Portugiesen wird die Gedenkstätte "Forever 20" eingerichtet.
Die Gedenkstätte mit dem Namen „Forever 20“ soll „ihr Leben, ihre Verbundenheit sowie die Liebe und den Respekt“ würdigen, teilten die Reds am Donnerstag, einen Tag vor dem ersten Todestag der beiden Portugiesen, mit.
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Torjubel Jotas im Zentrum
Im Zentrum steht eine Herzskulptur, die an Jotas Torjubel erinnern soll. Auch die Rückennummer 20, die der Angreifer beim LFC getragen hatte, ist eingepflegt wie auch Textzeilen der Songs, die die Liverpooler Fans über ihren Spieler gesungen haben.
An dem Ort des Denkmals waren nach dem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem Jota und sein Bruder vor einem Jahr ums Leben gekommen waren, unter anderem Blumen, Schals und Trikots niedergelegt worden. Auch sie wurden eingearbeitet.