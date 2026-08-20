Bittere neue Realität für Nicolas Jackson?

Die Mannschaft des FC Chelsea umfasst aktuell 41 Spieler. Zu viele für Trainer Xabi Alonso und zu viele für einen normalen Trainingsbetrieb. Wie die englische Daily Mail berichtet, setzen die Blues nun wieder auf eine zweite Trainingsgruppe.
Bittere neue Realität für Jackson?
Zu dieser soll auch Nicolas Jackson gehören. Der senegalesische Nationalspieler, der in der vergangenen Saison an den FC Bayern ausgeliehen war, trainiert demnach wie auch Liam Delap derzeit nicht mit den potenziellen Stammspielern. Auch Mykhailo Mudryk findet sich in der zweiten Trainingsgruppe wieder.
Jackson bleibt Sterling-Schicksal erspart
Immerhin: Eine Wiederauferstehung der sogenannten „Bomb Squad“ soll die aktuelle Konstellation nicht darstellen. In der Vergangenheit hatte Chelsea diverse Profis aus dem Team komplett verbannt. Große Namen wie Raheem Sterling wurden in andere Umkleiden verfrachtet.
Unter Alonso können sich die ins Hintertreffen geratene Stars zumindest für eine Rückkehr ins primäre Trainingsteam empfehlen. Sie nutzen zudem dieselben Umkleiden und trainieren zu derselben Zeit.
Ein Verbleib von Profis wie Jackson ist dennoch alles andere als sicher. Der Angreifer ist allerdings noch bis 2033 an Chelsea gebunden. Sein Marktwert wird auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Beim FC Bayern fand er sich meist auf der Ersatzbank wieder.