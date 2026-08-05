Gebrauchter Abend für Kai Havertz

SPORT1 05.08.2026 • 22:48 Uhr Der FC Arsenal um Kai Havertz verliert gegen Betis Sevilla. Dabei spielt auch der Deutsche keine glückliche Rolle.

Bitterer Abend für Kai Havertz! Der deutsche Nationalstürmer hat mit dem FC Arsenal die erste Testspielniederlage der Saison hinnehmen müssen.

Im Aufeinandertreffen mit Betis Sevilla im Rahmen der Vorbereitung in Dublin zogen die Gunners mit 1:3 den Kürzeren. Havertz stand dabei 45 Minuten lang auf dem Platz, konnte allerdings nicht überzeugen – und leistete sich einen folgenschweren Bock.

Trainer Mikel Arteta hatte dabei von Beginn an auf den deutschen Nationalspieler gesetzt.

FC Arsenal: Havertz spielt bitteren Fehlpass

Die hohen Erwartungshaltungen – noch am Wochenende hatte man Girona mit 4:1 besiegt – sollten jedoch schnell enttäuscht werden.

Erst Rodrigo Riquelme (9. Minute) und später Nelson Deossa (26.) brachten den Premier-League-Champion schnell ins Hintertreffen.

Zwar konnten die Gunners nach einer guten halben Stunde in Person des Ex-Leverkuseners Piero Hincapié zum 1:2 verkürzen – musste jedoch noch vor der Pause durch Betis‘ Pedro Fornals das 1:3 hinnehmen. Havertz spielte dabei den entscheidenden Fehlpass im Mittelfeld.

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In der Halbzeit tauschte Arteta dann kräftig durch, brachte gleich sieben neue Akteure. Auch Havertz musste das Feld verlassen.

Der deutsche Stürmer brachte zwar 20 seiner 24 Pässe an, führte drei Zweikämpfe und blieb dennoch über weite Strecken glücklos.