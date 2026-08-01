Erster Dämpfer für Xabi Alonso

Maximilian Lotz 01.08.2026 • 15:27 Uhr Xabi Alonso muss im Rahmen der Vorbereitung mit dem FC Chelsea einen ersten Dämpfer hinnehmen. Die Blues verlieren trotz langer Überzahl.

Im ersten ernsthaften Härtetest hat Xabi Alonso als neuer Trainer des FC Chelsea den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Blues unterlagen dem Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur mit 1:2 (1:1) – und das trotz langer Überzahl.

„Es ist die Vorbereitung, das Ergebnis ist nicht das Wichtigste“, sagte Alonso anschließend im Interview mit den Klub-Medien.

Schmerzhafte Niederlage für Alonso: „Tut weh“

Der Coach hatte ein umkämpftes und ausgeglichenes Spiel gesehen. „In der zweiten Hälfte hatten wir Chancen, normalerweise vergeben wir die nicht. Aber das passiert. Am Ende das Tor zu kassieren, tut weh“, gab der Spanier zu.

Sandro Tonali (16.) brachte die Spurs in Führung. Estevao (21.) glich nach einer Flanke des Ex-Dortmunders Jamie Gittens per Kopf aus.

Spurs schocken Chelsea in der Nachspielzeit

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte sah der zur Pause eingewechselte Ex-Augsburger Kevin Danso nach einer Notbremse Rot (49.). In Unterzahl staubte Richarlison nach einem Pfostenschuss von Jamie Donley zum späten Siegtreffer für Tottenham ab (90.+2).