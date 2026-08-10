"Farce": Alonsos Chelsea schrammt an Blamage vorbei

Philipp Heinemann 10.08.2026 • 15:22 Uhr Xabi Alonso liefert mit dem FC Chelsea das nächste kuriose Ergebnis in der Vorbereitung ab. Die englischen Medien reagieren mit drastischen Worten.

Der englische Erstligist FC Chelsea hat eine Blamage im Testspiel gegen einen absoluten Underdog gerade noch abgewendet. Gegen Johor Darul Ta’zim FC aus Malaysia kam die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nach einem Last-Minute-Treffer zu einem 3:3.

Ein eigentlich geplantes und wohl auch vertraglich vereinbartes Elfmeterschießen fiel im Anschluss an die Partie aus, weil der Chelsea-Gegner den Platz einfach verließ.

Die englischen Gazetten wählten nicht nur wegen des abrupten Endes der Partie drastische Worte. So verkündete die Daily Mail: „Chelseas Vorbereitungsspiel wird zur Farce.“

Elfmeter und Eigentor retten Alonsos Chelsea

Noch härter fiel das Urteil bei der Sun aus, die ebenfalls von einer Farce sprach und titelte: „Alon-so schlecht. Alonso vor schlafloser Nacht, nachdem seine B-Mannschaft kläglich gegen einen Außenseiter spielt.“

Tatsächlich verzichtete Coach Alonso auf sehr viele Stars, da diese einen Tag zuvor bereits beim überzeugenden 3:0-Sieg gegen die AC Milan zum Einsatz gekommen waren.

Trotzdem wäre eine Niederlage gegen Johor einer Blamage gleichgekommen, heißt es in der englischen Presse – auch wenn der in Europa völlig unbekannte Kontrahent zuletzt zwölf Mal in Folge Meister geworden ist.

Chelsea benötigte zwei Elfmeter-Tore von Liam Delap und ein Eigentor in der 89. Minute, um eine Pleite abzuwenden.