Florian Wirtz schwärmt von Jürgen Klopp: "Liverpool liebt ihn"

SID 01.08.2026 • 15:16 Uhr Seine Teamkameraden vom FC Liverpool haben Florian Wirtz einiges über den neuen DFB-Coach berichtet.

Seinen neuen Trainer beim DFB kennt Florian Wirtz noch gar nicht persönlich, dank seiner Teamkameraden beim FC Liverpool weiß der Nationalspieler aber bereits bestens Bescheid.

„Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen“, sagte der Offensivspieler über den neuen Deutschland-Coach Jürgen Klopp, der beim Klub in England Legendenstatus besitzt: „Aber viele Leute hier im Verein haben mir von ihm erzählt und gesagt, dass er ein fantastischer Typ ist.“

Neuer Liverpool-Trainer sieht Wirtz als Zehner

Klopp hatte 2015 auf der Insel übernommen und den Premier-League-Giganten in seiner neunjährigen Amtszeit zu alter Stärke zurückgeführt. „Ganz Liverpool liebt ihn“, berichtete Wirtz folglich, er sei nun „voller Vorfreude, ihn in ein paar Monaten zu treffen.“

Erst vor einer Woche war Klopp, zuvor als Fußballchef beim Red-Bull-Konzern aktiv, zum neuen Bundestrainer ernannt worden, er folgte auf den nach dem blamablen WM-Aus zurückgetreten Julian Nagelsmann.

Wirtz heiß auf Neuanfang

Bevor es wieder im Nationalteam zur Sache geht, warten auf Wirtz nun erstmal fordernde Monate in der englischen Liga – und womöglich auch eine neue Rolle unter dem neuen Coach Andoni Iraola. Dieser sieht für den Spielmacher anders als sein Vorgänger Arne Slot wieder eine zentralere Rolle hinter der Sturmspitze vor. Er „war schon immer eher eine Nummer zehn“, bekräftige Wirtz, aber „ich spiele dort, wo der Trainer mich aufstellt.“

In jedem Fall will der 23-Jährige, der für viel Geld und hohe Erwartungen im Vorsommer zu den Reds gewechselt war und dort lange Zeit mit gewaltigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte, in seinem zweiten Jahr überzeugen.