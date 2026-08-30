Liverpool-Transfer? Van Dijk hat klare Meinung

SPORT1 30.08.2026 • 15:51 Uhr Virgil van Dijk spricht sich für einen Verbleib von Cody Gakpo aus. Laut Daily Mail verhandeln Liverpool und Man City über einen Deal.

Virgil van Dijk hat Cody Gakpo öffentlich zum Bleiben beim FC Liverpool aufgefordert. Der Kapitän der Reds reagierte damit auf Medienberichte über konkrete Gespräche zwischen Liverpool und Manchester City.

Wie die Daily Mail berichtet, sollen die Klubs über einen Transfer des niederländischen Flügelspielers verhandeln. Demnach gehe es um eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro. Gakpo stand in den ersten beiden Premier-League-Spielen der Saison in Liverpools Startelf.

Van Dijk machte aus seiner Haltung keinen Hehl. „Was glauben Sie denn? Er ist ein Top-Spieler. Ich denke, wir sollten Top-Spieler behalten“, sagte der Innenverteidiger am Samstag nach dem 2:2 gegen Nottingham Forest. Mit Blick auf die nächsten Tage ergänzte er: „Ich will, dass er bleibt – nicht nur, weil er ein Qualitätsspieler ist, sondern auch, weil er ein Freund von mir ist. Er ist sehr wichtig für uns.“ Gakpo und Van Dijk spielen auch gemeinsam in der niederländischen Nationalmannschaft.

Barcola vor Medizincheck – Liverpool prüft weitere Flügel-Optionen

Nach Informationen der Daily Mail will Liverpool Gakpo nur abgeben, wenn zusätzlich zu der bevorstehenden Verpflichtung von Bradley Barcola noch ein weiterer Flügelspieler bereitsteht. Barcola sei bereits in England und solle vor der Unterschrift den Medizincheck absolvieren; vorgesehen sei ein Vertrag über fünf Jahre. Als Ablöse werden rund 145 Millionen Euro genannt.

Zudem habe Liverpool dem Bericht zufolge Ismaila Sarr (Crystal Palace) und Yankuba Minteh (Brighton) als weitere Optionen geprüft.

Über Barcola sagte van Dijk: „Er ist ein guter Spieler, mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Ein Wechsel nach Liverpool sei für „sehr gute Spieler“ attraktiv, betonte der Kapitän, der zugleich von einer „kleinen Übergangsphase“ sprach.

Mit Blick auf den Saisonstart erklärte van Dijk: „Mehr Qualität im Kader macht immer einen Unterschied. Schauen wir, was die nächsten Tage bringen. Nach Dienstag (Transferschluss) müssen wir um alles kämpfen.“ Liverpool müsse „mehr Tore schießen, weniger zulassen“ und „mehr dominieren“. Dass Nottingham Forest „in den vergangenen drei Saisons hier ungeschlagen geblieben“ sei, „dürfe nicht passieren“, so van Dijk.