FC Liverpool: Positive Prognose für Wirtz

SPORT1 07.09.2026 • 08:12 Uhr Noch ist Florian Wirtz nicht voll in der Premier League angekommen. Steve McManaman traut dem Deutschen unter Neu-Trainer Andoni Iraola in seiner zweiten Saison aber den Durchbruch zu.

Florian Wirtz soll in seiner zweiten Saison beim FC Liverpool einen großen Schritt nach vorne machen. Das traut ihm Steve McManaman nach dem Trainerwechsel zu. Im Interview mit Seven, powered by Ladbrokes sagte der ehemalige Liverpool-Spieler, Wirtz müsse in der Premier League „abgeklärter“ werden und könne unter Andoni Iraola dann deutlich stärker auftreten.

Wirtz war im vergangenen Sommer für rund 136 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt, hatte dort aber eine schwierige erste Spielzeit. Der deutsche Nationalspieler kam auf sieben Tore und acht Vorlagen.

Für Liverpool verlief die Saison insgesamt enttäuschend: In allen Wettbewerben kassierten die Reds 20 Niederlagen und sicherten sich den fünften Champions-League-Platz erst am letzten Spieltag. Trainer Arne Slot wurde Ende Mai entlassen, danach übernahm Iraola.

Liverpool: McManaman lobt Iraola

Auch Iraola hält McManaman für den richtigen Mann, um einen Neustart zu wagen. Er habe seinen Fußball schon vor dem Engagement in Liverpool gemocht und er habe bei Bournemouth „einen brillanten Job“ gemacht. McManaman schilderte zudem, Iraola habe seinen Posten dort aufgegeben und sei anschließend in Gesprächen mit Leverkusen gewesen. Zeitweise sei er „ziemlich nah“ an einem Engagement bei der AC Mailand gewesen. Deshalb habe Liverpool in diesem Sommer „den richtigen Zeitpunkt“ genutzt.

McManaman wies darauf hin, dass man ungern zusehen möchte, wie ein Trainer seinen Job verliert, wie es Slot passiert ist. Wenn der Klub jedoch der Ansicht war, Iraola sei „ein Schritt nach vorn“ und könne mit einem „angreifenderen Stil“ frischen Schwung bringen, den die Fans gefordert haben, dann war es aus seiner Sicht „die richtige Entscheidung“.