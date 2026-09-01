Liverpool Mittelfeld: Szoboszlai soll rechts Härte bringen

SPORT1 01.09.2026 • 08:07 Uhr Der FC Liverpool ist nach zwei Spielen in der Premier League noch sieglos. Steven Gerrard übt nun Kritik.

Steven Gerrard hat den FC Liverpool nach dem 2:2 gegen Nottingham Forest kritisiert. „Ich finde, das ist ein Team, das ein bisschen zu nett ist“, sagte der 46-Jährige bei TNT Sports. Es fehle ein „Zerstörer“, zudem würden zu wenige Tacklings und Duelle gewonnen.

Die Reds müssten laut Klub-Legende Gerrard „körperlicher, aggressiver“ werden: „Manchmal gewinnt man Spiele auf eine andere Art.“ Hintergrund ist, dass auch beim 2:2 im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Andoni Iraola bei Newcastle United das Mittelfeld unausgewogen wirkte.

Laut den im Bericht genannten Opta-Zahlen hatte Liverpool 69,1 Prozent Ballbesitz, ließ gegen Forest aber 2,30 Expected Goals zu (im offenen Spiel 1,16 – die Gesamtzahl sei stark durch einen Elfmeter von Morgan Gibbs-White geprägt). In den ersten 15 Minuten gewann Liverpool demnach nur 25,0 Prozent der Duelle, über die gesamte Partie hinweg 45,1 Prozent.

Liverpool: Ändert sich die Rolle von Szoboszlai?

So erhält auch die Personaldebatte im Mittelfeld eine neue Wendung. Wie das Liverpool Echo berichtet, könnte Dominik Szoboszlai die Reds künftig auf der rechten Mittelfeldseite unterstützen und dabei helfen, die Balance und die physische Präsenz des Teams zu verbessern.

Dies würde seinen Drang nach vorne besser nutzen, ohne die Doppelsechs zu öffnen, und könnte zudem die rechte Defensivseite stabilisieren.