Manchester United prüfte offenbar Deal mit Leon Goretzka

SPORT1 04.09.2026 • 11:53 Uhr ManUnited soll vor dem Tielemans-Transfer auch Leon Goretzka ins Visier genommen haben. Eine Ausstiegsklausel gab den Ausschlag.

Manchester United hat sich laut The Telegraph vor der Verpflichtung von Youri Tielemans in diesem Sommer auch mit Leon Goretzka beschäftigt.

Der deutsche Nationalspieler hatte sich nach acht Jahren vom FC Bayern München verabschiedet, in denen er unter anderem sieben Bundesliga-Titel und die Champions League gewonnen hatte – schlussendlich unterschrieb er jüngst bei Aston Villa.

Goretzka war offenbar im Fokus von Manchester United

Wie die Zeitung berichtet, rückte Goretzka in den Fokus, nachdem United die Bemühungen um Éderson (Atalanta Bergamo) beendet hatte. Der brasilianische Profi sei demnach nach Carrington gereist, um den Medizincheck zu absolvieren, anschließend aber zu Atalanta zurückgekehrt. Mittlerweile hat Éderson seinen Vertrag bei Bergamo langfristig verlängert.

Als United dann erfuhr, dass Youri Tielemans in seinem Vertrag mit Aston Villa eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Pfund (rund 41 Millionen Euro) hatte, habe Ineos – Miteigentümer von ManUnited – diesen Transfer priorisiert.

Aston Villa habe den Mittelfeldspieler dem Bericht zufolge unbedingt halten wollen, sei aufgrund der Klausel aber machtlos gewesen. Zudem soll Tielemans selbst den Wechsel nach Old Trafford angestrebt haben.

Unter Trainer Michael Carrick stand Tielemans in den ersten beiden Saisonspielen in der Startelf. Goretzka wiederum stand beim Aston Villa zuletzt noch nicht im Kader.