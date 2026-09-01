Fix! Woltemade-Nachfolger kostet 60 Millionen Euro

SID 01.09.2026 • 17:46 Uhr Nick Woltemade wird bei Newcastle ersetzt. Die Magpies legen 60 Millionen Euro auf den Tisch.

Newcastle United hat einen Nachfolger für Nick Woltemade gefunden. Der belgische Nationalstürmer Matias Fernandez-Pardo wechselt vom OSC Lille zu den Magpies um den deutschen Teammanager Matthias Jaissle, das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt – noch bevor der Leihwechsel von Nationalspieler Woltemade zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin offiziell verkündet wurde. Als Ablöse zahlt Newcastle laut Medienberichten rund 60 Millionen Euro nach Frankreich.

Der 21-jährige Fernandez-Pardo gilt als eines der aufregendsten Talente Europas, er unterschrieb einen langfristigen Vertrag. Mit Lille hatte er in der abgelaufenen Saison die Qualifikation für die Champions League erreicht, bei der WM kam er auf drei Jokereinsätze in der Vorrunde.

Newcastle holt Woltemade-Ersatz

„Ich habe mit dem Cheftrainer gesprochen und er hat mir deutlich gezeigt, wie sehr er mich hier haben wollte. Im Hinblick auf meine Karriereentwicklung war es absolut sinnvoll, zu kommen, deshalb habe ich keine Sekunde gezögert“, sagte Fernandez-Pardo.