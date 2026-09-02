Transfer geplatzt! Das macht Chelsea sauer

SPORT1 02.09.2026 • 10:32 Uhr Der FC Chelsea gibt am Deadline Day noch Enzo Fernández ab. Auch einen Ersatz haben die Blues schon an der Angel - aber der Transfer kommt nicht zustande.

Der FC Chelsea hat am Deadline Day noch den Transfer von Enzo Fernández zu Manchester City für eine Rekordsumme abgewickelt – aber dann ging alles schief. Denn für Chelsea hatte der späte Fernández-Abgang unangenehme Folgen.

Berichten zufolge wollten die Londoner Lamine Camara von AS Monaco als Ersatz holen und sollen sich bei einer Ablöse von rund 55 Millionen Euro geeinigt haben. Chelsea-nahe Quellen erklärten der Daily Mail, es habe eine vollständige schriftliche Klub-zu-Klub-Vereinbarung gegeben.

Chelsea schimpft über geplatzten Transfer

Weniger als zwei Stunden vor Transferschluss habe Monaco den Deal dann jedoch zurückgezogen – nachdem der Klub seinen Transfer von Folarin Balogun zu Everton neu verhandelte. Bei den Blues sei das Vorgehen als „zutiefst unprofessionell“ bezeichnet worden.

Der zentrale Mittelfeldspieler Camara war 2024 vom FC Metz nach Monaco gewechselt. In der vergangenen Saison absolvierte er 31 Pflichtspiele für die Monegassen.