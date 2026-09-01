Transfermarkt: Weitere Deals beim FC Liverpool?

SPORT1 01.09.2026 • 11:41 Uhr Nach dem Transfer von Bradley Barcola arbeitet Liverpool bis zur Transferfrist an weiteren Deals. Mehrere Leihen und Abgänge könnten noch bevorstehen.

Am Deadline Day hat der FC Liverpool wohl noch Transferarbeit vor sich. Der Wechsel von Bradley Barcola ist bereits fix. Zudem wiesen die Reds laut dem Liverpool Echo ein Angebot von Manchester City über umgerechnet 93 Millionen Euro für Cody Gakpo zurück. Trainer Andoni Iraola ist mit seinen Optionen in der Offensive grundsätzlich zufrieden, dennoch sind weitere Deals möglich.

Ismaila Sarr von Crystal Palace ist dem Bericht zufolge weiterhin ein Kandidat, allerdings gestaltet sich ein Transfer schwierig. Palace soll rund 70 Millionen Euro verlangen, Liverpool habe demnach etwa 58 Millionen Euro geboten. Sarr (28) selbst soll einen Wechsel nach Anfield anstreben.

Auch Yankuba Minteh (22) von Brighton & Hove Albion ist weiterhin ein Thema. Liverpool hat angeblich zwei Angebote abgegeben, die Brighton abgelehnt hat. Als Preisvorstellung werden 90 Millionen Euro genannt. Sollte Brighton davon abrücken, könnte der Deal angeblich noch einmal Fahrt aufnehmen.

Liverpool: Torwartdeal und mögliche Kettenreaktion

Laut Medienberichten soll der FC Liverpool am Montag eine Einigung mit dem KRC Genk über eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro für Torhüter Lucca Brughmans erzielt haben. Der Plan sieht vor, dass Brughmans zunächst in Belgien bleibt. Das könnte sich jedoch ändern, sollte Liverpools Nummer zwei, Giorgi Mamardashvili, am Deadline Day noch wechseln – für ihn soll es Interesse von Nottingham Forest geben. Sollte er wechseln, könnte Brughmans noch vor der Transferfrist nach Anfield geholt werden.

Bei den Abgängen sei wohl Folgendes klar: Harvey Elliott wechselt auf Leihbasis zum FC Valencia und Stefan Bajcetic geht dauerhaft zu Celta Vigo. Zudem könnte Stürmer Jayden Danns (20) verliehen werden. U21-Trainer Rob Page sagte dazu: „Es gibt Gespräche, die wir jetzt führen können, da er einige Minuten gespielt hat. Jetzt sieht er in guter Verfassung aus. Der nächste Schritt für uns ist, diese Gespräche zu führen und uns gemeinsam hinzusetzen, um das Richtige für Jayden zu tun – was auch immer das sein mag.“

Als weitere Leihkandidaten werden der Linksverteidiger Luke Chambers und Lewis Koumas genannt, wobei Liverpool Koumas dem Bericht zufolge auch als flexible Option für die Offensive behalten könnte. Offensivspieler Keyrol Figueroa steht vor einer Unterschrift bei Port Vale. Außerdem könnte Mittelfeldspieler James McConnell erneut verliehen werden.