Kritik an Liverpools Mega-Deal um Barcola

SPORT1 01.09.2026 • 10:31 Uhr Der FC Liverpool legt eine enorme Millionensumme für Bradley Barcola auf den Tisch. Offenbar gefällt das nicht jedem.

Der FC Liverpool soll Bradley Barcola für eine enorme Summe verpflichtet haben. Wie das Liverpool Echo berichtet, ist der am Montag offiziell gewordene Transfer des Offensivspielers für umgerechnet rund 144 Millionen Euro abgeschlossen – und sorgt in England unmittelbar für Diskussionen.

Ein Kolumnist des Portals bezeichnete die Ablöse als „lächerlich“ und sieht darin ein weiteres Beispiel dafür, dass der aktuelle Transfermarkt „kaum noch Sinn“ ergebe.

Dabei verwies er auch auf die Ausgaben anderer Klubs wie Tottenham Hotspur, Manchester City und Chelsea und meinte, es würde ihn nicht überraschen, wenn in zehn Jahren Spieler für umgerechnet rund 585 Millionen Euro wechseln würden.

Liverpool: Lob für Wirtz

Sportlich richtete das Blatt den Blick auf das 1:1 von Liverpool gegen Nottingham Forest am Samstag. Besonders Victor Munoz habe „einmal mehr den Unterschied gemacht“ und den Ausgleich gut abgeschlossen. Für den Spanier ist es zwar noch sehr früh in der Premier League, trotzdem gefallen ihm seine Intensität, sein Tempo und seine Bereitschaft, immer wieder ins Eins-gegen-eins zu gehen.

Auch Florian Wirtz habe am Wochenende überzeugt, so der Kommentator. Der Offensivspieler sei „unglücklich“ gewesen, dass ihm neben einer Vorlage kein eigener Treffer gelungen sei. Viel werde zudem davon abhängen, wie die Verbindung zu Alexander Isak funktioniere.