Der Vertrag von Virgil van Dijk beim FC Liverpool läuft im Sommer aus. Der Kapitän weiß noch nicht, wie es für ihn weitergeht.

Virgil van Dijk lässt seine Zukunft beim FC Liverpool offen – und stellt sich auf einen möglichen emotionalen Abschied ein. Der Vertrag des 35 Jahre alten Kapitäns läuft im Sommer aus. Vor dem Heimspiel gegen Manchester United am Sonntag sagte der Abwehrspieler bei Sky Sports, dass er selbst noch nicht wisse, wo er in der kommenden Saison spielen werde.

Ein Ende seiner Karriere plant van Dijk deshalb nicht. „Das Wichtigste für mich ist, dass ich mich gut fühle und auf mich achte. Ich denke, ich habe noch viele Jahre auf dem Platz vor mir“, sagte er. „Was nach dieser Saison passiert, werden wir sehen. Wer im Moment behauptet, er wisse, was ich nächste Saison machen werde, sagt nicht die Wahrheit. Denn während ich hier mit euch spreche, habe ich selbst keine Ahnung.“

Virgel van Dijks Vertrag beim FC Liverpool läuft nach der Saison aus Virgel van Dijks Vertrag beim FC Liverpool läuft nach der Saison aus © IMAGO/Visionhaus

Abschied würde van Dijk schwerfallen

Der Niederländer betonte, dass er der Situation gelassen begegne und sich zunächst auf das Duell mit Manchester United und anschließend auf die Champions League konzentriere. „Im neuen Jahr werden wir sehen, was passiert. Falls der Vertrag verlängert wird, werden wir sehen, und falls nicht, werde ich mich im Sommer von allen verabschieden“, sagte van Dijk.

Ein Abschied würde ihm und seiner Familie schwerfallen. „Es war eine wunderbare Reise. Im Sommer werde ich fast zehn Jahre hier sein. Es war ein großer Teil meines Lebens und ich werde für alles, was in diesen Jahren passiert ist, immer dankbar sein“, erklärte der Kapitän. Er schaue aber nicht zu weit in die Zukunft und wolle diesen Ansatz auch jetzt nicht ändern.

Liverpool gegen United bei Pochettino-Debüt

Van Dijk wechselte 2018 vom FC Southampton nach Liverpool und übernahm später die Kapitänsbinde von Jordan Henderson. Mit den Reds gewann er zweimal die Premier League und einmal die Champions League. In dieser Saison kam er bislang 15-mal in allen Wettbewerben zum Einsatz.

Das Team von Trainer Andoni Iraola steht in der Premier League auf Platz vier. Am Sonntag empfängt Liverpool Manchester United (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) an der Anfield Road. Für Mauricio Pochettino wird es das erste Spiel als Trainer der Red Devils.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.