Serie A: Wie Neapel Diego Maradona nacheifern will - holen "Kvaradona" und Co. dieses Mal den Scudetto?

Ein weiterer Shootingstar ist zweifellos der junge Spielmacher Khvicha Kvaratskhelia, den sie in Neapel in Anlehnung an ihren großen Helden schon „Kvaradona“ nennen. Wie Osimhen hat auch Kvaratskhelia angesichts von 18 Torbeteiligungen in 17 Spielen längst Begehrlichkeiten geweckt.