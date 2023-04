Zinédine Zidane vor spektakulärem Comeback?

Bereits Anfang April berichtete Mundo Deportivo , dass der Franzose sein Trainerteam darüber informiert habe, dass er in der kommenden Spielzeit wieder auf die Trainerbank zurückkehrt.

Laut RMC Sport soll dabei nun Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin ganz oben auf der Liste des Weltmeisters von 1998 stehen. In erster Linie soll der 50-Jährige an einem langfristigen Projekt interessiert sein. Dafür wäre er auch bereit, in den ersten Jahren auf einen europäischen Wettbewerb zu verzichten.