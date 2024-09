Die Irrungen von Superstar Victor Osimhen

Der frühere Wolfsburger Stürmer Victor Osimhen mauserte sich im Ausland zu einem Torjäger von Weltformat. Ein Wechsel zu einem europäischen Topklub schien eine ausgemachte Sache zu sein. Doch dann kam der Nigerianer per Notlandung leihweise bei Galatasaray Istanbul unter.

Der frühere Wolfsburger Stürmer Victor Osimhen mauserte sich im Ausland zu einem Torjäger von Weltformat. Ein Wechsel zu einem europäischen Topklub schien eine ausgemachte Sache zu sein. Doch dann kam der Nigerianer per Notlandung leihweise bei Galatasaray Istanbul unter.

Wer weiß, wie häufig sich die früheren Wolfsburg-Macher Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer in den letzten Jahren am liebsten in der Allerwertesten gebissen hätten, weil sie das nigerianische Sturmtalent Victor Osimhen voreilig gen Belgien ziehen ließen?