Emotionale Rückkehr! Gosens trifft auf seine alte Liebe

SID 14.09.2024 • 10:35 Uhr Robin Gosens lebt nach seinem Blitzwechsel von Union Berlin zur AC Florenz wieder ein italienisches Leben. Am Sonntag trifft der deutsche Nationalspieler in seinem ersten Auswärtsspiel ausgerechnet auf seinen Ex-Verein.

Als die Babysitze fehlten, war Robin Gosens endgültig wieder in Italien angekommen. Nach seinem emotionalen Blitzwechsel war der Neuzugang der AC Florenz gerade erst gelandet, stieg in den Mietwagen - doch von den bestellten Sitzen für seine Kinder keine Spur. „Die konnten auch nicht aufgetrieben werden. Nach dem zehnten Anruf habe ich aufgegeben. Da habe ich gewusst: Wir sind wieder in Italien“, erzählte der 30-Jährige im Podcast Copa TS und lachte laut.

Gosens liebt die italienische Lebensart dennoch von ganzem Herzen. „Ich habe direkt wieder mit den Händen geredet. Das macht man automatisch“, sagte der 20-malige Nationalspieler, der viereinhalb Jahre für Atalanta Bergamo spielte. Genau dort also, wo ihn am Sonntag (15.00 Uhr) sein erstes Auswärtsspiel mit der Fiorentina hinführt. „Wie kann es auch anders sein?“, so Gosens über die Laune des Schicksals.

Doch hinter dem Verteidiger liegen nicht nur lustige Tage. Zu schnell, zu hektisch lief der Abschied von Union Berlin. Am letzten Tag der Transferperiode hätte Gosens eigentlich gegen St. Pauli spielen sollen, gönnte sich vorher noch einen Mittagsschlaf. Als er aufwachte, habe er „Gott weiß wie viele Anrufe von meinem Berater“ gehabt. Dann ging alles ganz schnell. Als sich die Alte Försterei mit Fans füllte, unterschrieb er den neuen Vertrag: „Das war an Absurdität nicht zu überbieten.“

Gosens‘ Blitzwechsel sorgte für „kleine emotionale Leere“

Und absurd ging es weiter. Am Samstag flog Gosens nach Florenz, am Sonntag stand er bereits in der Startelf. „Auf dem Platz, das ist keine Lüge, kannte ich noch nicht alle Namen meiner Mitspieler“, verriet er bei Copa TS. Das hinderte ihn freilich nicht daran, in der Nachspielzeit das 2:2 zu erzielen. Später im Hotelzimmer habe er „eine kleine emotionale Leere“ angesichts dieser verrückten 36 Stunden gespürt.

Doch nun blickt Gosens wieder voll nach vorne. Das Gastspiel in Bergamo, wo er 2020 den Ausbruch der Corona-Pandemie hautnah erlebte und 157 Spiele für Atalanta absolvierte, wird nur der Anfang. Schon jetzt freut er sich auf das Wiedersehen mit Mats Hummels, der ebenfalls am Sonntag (12.30 Uhr) in Genua für AS Rom debütiert. Für das direkte Duell im Oktober sei der Trikottausch bereits vereinbart.