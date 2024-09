Bitteres Ende für einen ganz Großen des Fußballs

Es ist ein bitteres Ende für einen ganz großen Fußballer. Raphael Varane wird seine Karriere mit sofortiger Wirkung beenden. Das gab der französische Weltmeister von 2018 in einem ausführlichen Statement auf Instagram bekannt. Schon vor der offiziellen Bekanntgabe hatte die spanische Zeitung As von einem „grausamen Ende“ für Varane geschrieben.

Der langjährige Teamkollege von Toni Kroos bei Real Madrid war erst in diesem Sommer zum ambitionierten Serie-A-Aufsteiger Como 1907 gewechselt. Der Grund, warum er nun ungeplant die Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, sind anhaltende körperliche Beschwerden. Den 31-Jährigen plagten in den vergangenen Monaten immer wieder Verletzungen. Aus diesem Grund kam er bei seinem neuen Klub bisher nur in einem Spiel zum Einsatz.