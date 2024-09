Wie Hummels an seinem Comeback-Plan arbeitet

Nach seinem Wechsel zur AS Rom arbeitet Mats Hummels nun an seinem Debüt. Das wird aber wohl noch ein bisschen dauern. Zudem gibt es harte Konkurrenz.

Körperlich hat Mats Hummels nach eigenen Angaben über den Sommer nichts von seiner Fitness eingebüßt. Doch nun gilt es für den Neuzugang der AS Rom am Spielrhythmus zu arbeiten und sich die entsprechende Kondition anzueignen.

Deswegen stieg der Verteidiger bereits an seinem Ankunftstag am Mittwoch sofort ins Training ein und absolvierte abwechselnd athletische und taktische Einheiten mit seiner neuen Mannschaft.

Hummels „in guter Verfassung“

Der 35-Jährige konkretisierte: „Ich denke, es wird zwei bis drei Wochen dauern, bis ich wirklich bereit bin zu spielen, dann hoffe ich, dass ich eine gute Kondition habe. Ich werde viel mit dem Trainerstab sprechen und sowohl auf dem Platz als auch im Fitnessstudio hart arbeiten. Ich möchte so schnell wie möglich in der besten Verfassung sein.“

Das nächste Spiel der AS Rom in Genua am 15. September wird Hummels wohl noch von der Bank aus verfolgen, doch eine Woche später gegen Udinese Calcio will der Weltmeister von 2014 sein Rom-Debüt geben.