Abgespeckt und abgefeiert: Ex-Bundesliga-Star verzückt Italien

Wer den italienischen Fußball nur gelegentlich verfolgt, dürfte sich jüngst verwundert die Augen gerieben haben. Milan wirft Inter aus dem Pokal? Dank Luka Jovic? Eine Geschichte, die so nicht zu erwarten war.

Denn in der Serie A liegen zwischen den Mailand-Klubs aktuell Welten, Spitzenreiter und Bayern-Schreck Inter hat den Stadtrivalen auf 20 Punkte distanziert. Und Jovic war zwischenzeitlich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.

Und doch war es eben jenes Milan und vor allem eben jener Jovic, der Inters Triple-Traum mit einem krachenden 3:0 in der Coppa Italia zerstörte. Zwei der drei Treffer gingen auf das Konto des lange glücklosen Serben. Gegen das Team, an dem sich der FC Bayern in der Champions League die Zähne ausbiss, blieb er eiskalt.