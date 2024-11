Bericht: Hummels-Trainer kurz vor dem Aus!

SPORT1 09.11.2024 • 11:10 Uhr Der Verein von Mats Hummels steht wohl kurz vor dem nächsten Trainerwechsel. Die Eigentümer des Klubs wollen durchgreifen, ein großer Name wird als Nachfolger des glücklosen Ivan Juric gehandelt.

Die AS Roma und Mats Hummels stehen offenbar unmittelbar vor dem zweiten Trainerwechsel der Saison. Die US-amerikanischen Eigentümer des Traditionsvereins werden am Samstag in Italien erwartet, um zwei entscheidende Personalien zu klären. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Das Aus von Trainer Ivan Juric soll „zu 99 Prozent“ beschlossen sein. Als möglicher Nachfolger wird der ehemalige italienische Nationaltrainer Roberto Mancini gehandelt. Außerdem soll ein neuer Sportdirektor bestimmt werden.

Juric werde zwar am Sonntag beim Duell mit dem FC Bologna zwar noch auf der Bank sitzen, es dürfte aber sein letztes Spiel sein. Laut Gazzetta ist der Kroate der statistisch schlechteste Roma-Trainer seit 20 Jahren. In elf Spielen hatte er im Schnitt nur 1,43 Punkte geholt.

Hummels bisher nur sportliche Randfigur

Was aber womöglich noch schwerer wiegt: In den vergangenen Wochen wurde immer wieder berichtet, dass es Differenzen zwischen Coach und Spielern gebe. So habe die Mannschaft die Spielidee des 49-Jährigen zum Teil nicht verstanden oder aber nicht akzeptiert.

Um welche Spieler es sich dabei gehandelt haben soll, ist bisher nicht an die Öffentlichkeit geraten.

Hummels war im Sommer unter anderem auf Wunsch von De Rossi in die italienische Hauptstadt gekommen. Als dieser nach nur wenigen Spieltagen seinen Hut nehmen musste, geriet der ehemalige Weltmeister unter Juric zur sportlichen Randfigur - seine Rolle als ungenutzter Backup sorgte aber dennoch laufend für Schlagzeilen.

Am Freitag hatte SPORT1 bereits berichtet, dass Hummels über einen Abschied nachdenke, sollte sich die Situation unter Juric nicht ändern.

Die Klubeigentümer Dan und Ryan Friedkin waren zuletzt am 18. September in Rom, als De Rossi entlassen wurde. Bei den beiden Texanern wisse man zwar nie genau, was passieren könnte, doch laut Gazzetta ist ihre Ankunft ein eindeutiges Zeichen für das Juric-Aus.

