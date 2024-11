Erkrankter Hummels verpasst Ranieri-Debüt

Für Ex-Weltmeister Mats Hummels hält die Pechsträhne bei seinem neuen Klub AS Rom auch unter dem neuen Trainer an.

Für Ex-Weltmeister Mats Hummels hält die Pechsträhne bei seinem neuen Klub AS Rom auch unter Trainer Claudio Ranieri an. Hummels verpasst wegen einer fiebrigen Erkältung das Debüt des neuen Trainers am Sonntag bei Tabellenführer SSC Neapel. Das berichtet die Zeitung Corriere dello Sport.