Hummels in Rom: Wie ein Abenteuer von Asterix

Mats Hummels fühlt sich bei seinen Italien-Abenteuern in Diensten der AS Rom ein wenig wie seine Jugend-Helden Asterix und Obelix. "Rom und Italien kamen sehr oft vor in den Comics. Ich habe es nicht kommen sehen, dass ich auf einmal hier spiele", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 bei DAZN: "Rom und Italien haben schon sehr früh in meinem Leben eine Rolle gespielt."