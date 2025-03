Transfer-News: Entscheidung bei Hummels offenbar gefallen

Kein neuer Vertrag für Hummels bei Roma?

Weil sich der aktuelle Siebte der Serie A will demnach den Kader verjüngen - somit dürfte es keinen neuen Vertrag für Hummels geben, der nach langer Wartezeit im Sommer erst im September einen Einjahresdeal unterschrieben hatte.

Die Zeit bei der Roma ist dennoch eine Achterbahnfahrt: Mit seinem Platzverweis in der elften Spielminute beim Rückspiel in der Europa League bei Athletic Bilbao leitete Hummels zuletzt die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft eingeleitet, die italienischen Medien sparten im Anschluss nicht an Kritik.