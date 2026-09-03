Was Nick Woltemade an Vorbild Zlatan Ibrahimovic imponiert

SPORT1 03.09.2026 • 10:32 Uhr Juventus-Leihspieler Nick Woltemade stellt sich vor und nennt unter anderem Zlatan Ibrahimovic als eines seiner großen Vorbilder.

Nick Woltemade blickt voller Vorfreude auf sein neues Kapitel bei Juventus Turin. Der deutsche Offensivspieler stellte sich den Fans auf den offiziellen Kanälen des italienischen Rekordmeisters vor und machte dabei keinen Hehl aus seiner Begeisterung.

„Ich freue mich riesig, hier zu sein. Juventus ist ein großer Verein und ich freue mich auf dieses neue Abenteuer“, sagte Woltemade. Für ihn sei Juve „der größte Verein in Italien“, weshalb er „sehr glücklich und stolz“ über den Wechsel sei.

Woltemade nennt Ibrahimovic als Vorbild

Auch seinen Spielstil beschrieb der Angreifer ausführlich: „Ich denke, ich bin ein intelligenter Fußballer. Ich weiß, wie man Tore schießt. Ich weiß, wie man Vorlagen gibt. Ich weiß, wie man den letzten Pass spielt.“ Zudem sei er gut darin, „die richtige Position auf dem Platz zu finden“.

Besonders interessant fiel seine Antwort auf die Frage nach möglichen Vorbildern aus. Wegen seiner Körpergröße sei es schwierig, vergleichbare Spieler zu finden.

„Ich denke, ich habe von allen ein bisschen etwas mitgenommen, zum Beispiel von Zlatan Ibrahimovic“, erklärte Woltemade. Der Schwede habe ihm immer imponiert, „weil er ebenfalls sehr groß ist und eine gute Technik hat“.

Deutsche Legende vergleicht Woltemade mit Ibrahimovic

Neben Ibrahimovic erwähnte der deutsche Nationalspieler auch Kai Havertz. „Ich mag auch Kai Havertz, der ein Freund von mir ist“, sagte Woltemade. Grundsätzlich versuche er, von verschiedenen Spielern einzelne Eigenschaften zu übernehmen und sie in sein eigenes Spiel einzubauen.

Zuletzt hatte schon Legende Karl-Heinz Riedle den Vergleich zwischen Woltemade und Riedle gezogen. Der Nationalspieler erinnere ihn „mit den nötigen Maßstäben – in bestimmten Bewegungen an den jungen Ibrahimovic. Ibra ist aber eben Ibra…“, meinte Riedle im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport.