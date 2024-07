Besiktas verpflichtet Can Keles: Neuer Flügelstar voller Vorfreude auf die Fans**

Besiktas verpflichtet den 22-jährigen Flügelspieler Can Keles von Fatih Karagümrük. Keles zeigt sich begeistert von Stadion, Fans und Präsidentenplänen.

Besiktas hat sich für die kommende Saison die Dienste des 22-jährigen Flügelspielers Can Keles gesichert, der zuvor für Fatih Karagümrük auflief. Der junge Spieler äußerte sich auf den sozialen Medien des Vereins zu seinem Wechsel und zeigte sich begeistert von seiner neuen Heimat.

Beeindruckt vom Tüpras Stadion

Can Keles zeigte sich besonders angetan vom Tüpras Stadion und den Fans von Besiktas: "Das Stadion ist unglaublich schön. Natürlich haben mich auch die Fans sehr beeindruckt. Ich bin überglücklich, hier zu sein. Hoffentlich kann ich den Zuschauern meine beste Leistung zeigen."

Ein Rat vom Großvater

Familienverbundenheit und Fußballleidenschaft

Der neue Besiktas-Spieler sprach auch über seine Familie und seine Fußball-Leidenschaft: „Wir sind drei Geschwister. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Meine Kindheit war schön und ist es immer noch. Mein Bruder hat immer Fußball gespielt und mich oft mitgenommen. So begann meine Fußballkarriere im Alter von fünf Jahren.“

Vorbild Ronaldo

Keles betonte, dass er seit seiner Kindheit Cristiano Ronaldo als Vorbild sieht: "Seit meiner Kindheit habe ich Ronaldo immer bewundert. Er gibt auch in seinem Alter noch 100 Prozent. Ich nehme ihn mir immer als Beispiel."

Begeisterung für die Fans und den Präsidenten

Die Nummer 7 als Glücksbringer

Unvergessliche Momente in der Europa Conference League

Abschließend erinnerte sich Keles an seine Zeit bei FK Austria Wien und seinen ersten Treffer in der Europa Conference League: "Ich habe viele Erinnerungen, aber mein erstes Tor in der Europa Conference League werde ich nie vergessen. Es war ein unvergesslicher Moment für mich. Ich bin sehr glücklich, bei Besiktas zu sein und werde mein Bestes geben, um die Fans glücklich zu machen. Hoffentlich haben wir eine tolle Saison zusammen."