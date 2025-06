Sané zu Galatasaray? Experte ist "sicher, dass es klappt"

Stefan Kumberger , Moritz Thienen 05.06.2025 • 23:48 Uhr Die sportliche Zukunft von Leroy Sané ist noch immer offen. Auch Galatasaray macht sich Hoffnung auf eine Verpflichtung. Bei SPORT1 ordnet ein türkischer Journalist die Chancen ein und erklärt, was Sané in der Türkei erwarten würde.

Das Rätselraten um die Zukunft von Leroy Sané geht weiter. Noch knapp einen Monat läuft der Vertrag des Flügelspielers beim FC Bayern, und eine endgültige Entscheidung, ob er verlängert oder doch geht, steht noch immer aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als SPORT1 Sané am Rande der Nations League ansprach und fragte, ob er in München bleibe, reagierte er verschmitzt. Der 29-Jährige drehte sich lächelnd um und antwortete: „Sehr gute Frage.“

Gerüchte gibt es viele um den Flügelflitzer. Gerade auf der Insel sollen mit Tottenham und Arsenal zwei Klubs heiß auf Sané sein. Dieser könnte sich nach SPORT1-Informationen auch noch immer einen Verbleib in München vorstellen, aber die Konditionen passen ihm noch immer nicht.

Ein überraschender Name im Rennen um Sané ist auch Galatasaray: Der Topklub aus Istanbul soll mit einem Gehalt von 10 Millionen Euro netto locken. So unwahrscheinlich ein Transfer in die Türkei auf den ersten Blick wirken mag, der türkische Klub scheint äußerst zuversichtlich, dass Sané tatsächlich kommen könnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sané zu Galatasaray? „Bin mir sicher, dass er das Angebot nicht ablehnen wird“

Das bestätigte auch der türkische Journalist Muhammet Duman im Gespräch mit SPORT1: „Ich bin mir sicher, dass es klappen kann. Galatasaray hat in der Vergangenheit schon mehrfach Transfers durchgezogen, von denen jeder gesagt hat, dass sie unmöglich sind.“

Finanziell sei der Verein aktuell unglaublich gut aufgestellt und habe zudem einen Plan, wie man Sané emotional für den Verein anzünden könne. „Ich bin mir sicher, dass Leroy Sané das Angebot von Galatasaray nicht ablehnen wird“, glaubt Duman, der für die große Tageszeitung Hürriyet berichtet.

Der gleichen Überzeugung seien auch die Verantwortlichen, erklärte Duman weiter: „Galatasaray braucht immer Stars, wie Leroy Sané. Wenn Victor Osimhen bleibt, würden er und Sané ein tödliches Duo für die gegnerischen Teams bilden.“

Auch SPORT1 weiß vom Optimismus der Verantwortlichen in der Türkei. In Istanbul glaubt man fest daran, den Noch-Bayern-Star von einem Transfer zu überzeugen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

{ "placeholderType": "MREC" }

Gala-Fans überraschen mit speziellem Sané-Spitznamen

Sollte Sané tatsächlich den Schritt gehen, würde er auf Händen getragen werden, meint Duman: „Die Fans schätzen ihn sehr. Sie sind durchgedreht, als sie von einem möglichen Transfer gehört haben.“

Duman berichtet dann auch von einem ungewöhnlichen Spitznamen, den die Fans schon jetzt für Sané haben: „Die Fans nennen ihn den Sohn des Sturms.“

In der Türkei würde man sich noch gut an die Duelle zwischen Galatasaray und dem FC Bayern in der Champions League erinnern, bei denen Sané die Fans beeindruckt habe. „Die Fans würden sich unglaublich auf einen Stürmer wie Sané freuen“, berichtet Duman: „Schnelle Spieler haben die Gala-Fans schon immer begeistert. Er würde mit seiner Spielweise perfekt zu den verrückten Fans passen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Aktuell würden die Fans täglich tausende Nachrichten an den Verein schicken und fragen, ob es etwas Neues zu Sané gebe, verrät der Journalist. „Sollte Sané tatsächlich zu Galatasaray kommen, würden der Flughafen und das Stadion durch die Fans zur Hölle werden“, glaubt Duman: „Ich hoffe sehr, dass ihr Traum wahr wird. Die Fans werden langsam schon ganz ungeduldig.“

„Leroy Sané würde sich in der Türkei nicht wie ein Fremder fühlen“

In der Türkei würde man immer davon träumen, dass Fußballer der Güteklasse von Sané in die heimische Liga wechseln, weshalb man sich extrem gut um ihn kümmern würde: „Leroy Sané würde sich in der Türkei nicht wie ein Fremder fühlen.“

Zudem glaubt Duman, dass Sané von der Begeisterung der Fans auch für seine eigene Leistung profitieren würde: „Er wird noch verrückteren Fußball spielen, gerade wegen der begeisterten türkischen Fans. Die Fans werden Sané extra Kraft geben.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn er einmal hier ist, wird er es bereuen, nicht noch früher gekommen zu sein“, glaubt Duman. Gemeinsam mit dem Flügelspieler könnte Galatasaray seinen Status als stärkstes Team der Türkei noch weiter ausbauen.

Der Verein gewann auch schon ohne Sané drei Meisterschaften in Folge, könnte mit dem 29-Jährigen aber nochmal auf eine neue Stufe kommen, von der beide Seiten profitieren könnten.

„Er wäre gleich der wichtigste Spieler des Vereins und würde zudem gar keine finanziellen Probleme haben. Galatasaray ist gut für einen Transfer vorbereitet und würde Sané sehr gut entlohnen“, sagt Duman.

Sané? „Die türkischen Fans vertrauen ihm komplett“

In Deutschland wurde Sané zuletzt häufig für seine Inkonstanz kritisiert. Der Tenor: Auf drei herausragende Spiele folgen oft zehn durchwachsene Spiele.

Vor solchen Schwankungen hätte man in der Türkei aber keine Angst: „Die Fans glauben, dass sie mit ihrer Stimmung die Spieler so pushen, dass sie ihr volles Potenzial abrufen können und ihre Leistungen sogar nochmal verbessern.“

Auch in der Vergangenheit hätte sich gezeigt, dass die Star-Spieler, die in die Türkei gewechselt sind „ihre Statistiken meist verdoppeln konnten“. Sané habe deshalb die Chance, „sich in der Türkei wieder voll zu zeigen.“

„Die türkischen Fans vertrauen ihm komplett. Auch deshalb werden seine Statistiken sich kontinuierlich verbessern“, glaubt Duman, der ihm einen echten Sprung zutraut: „In dieser Saison hat er 13 Tore erzielt und sechs aufgelegt. Diese Zahl würde er mindestens verdoppeln.“