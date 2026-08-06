Die überraschende Entscheidung des Mohamed Salah

Franziska Wendler 06.08.2026 • 19:09 Uhr Starstürmer Mohamed Salah wechselt nach seinem Aus in Liverpool in die türkische Süper Lig - eine durchaus überraschende Entscheidung.

Im März 2026 traf Mohamed Salah eine durchaus bemerkenswerte Entscheidung. Obwohl sein Vertrag beim FC Liverpool noch bis zum 30. Juni 2027 gültig war, gab der Stürmer seinen Abschied von den Reds bekannt.

Aber nicht etwa einen Wechsel zu einem anderen Klub, nein. Salah verkündete lediglich, im kommenden Jahr nicht mehr an der Anfield Road aufzulaufen.

„Ich möchte mit dieser Entscheidung frühestmöglich Transparenz über meine Zukunft schaffen“, formulierte der Ägypter seinerzeit bei Instagram: „Zu gehen, ist nie leicht. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben.“

Salah blickt auf unglaubliche Karriere

Seit der Entscheidung hatten unzählige Fans und Beobachter gerätselt, bei welchem Klub es für den Superstar weitergehen würde.

Dreimaliger englischer Meister, Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger – der Trophäenschrank des 34-Jährigen ist prächtig gefüllt. Und auch an individuellen Auszeichnungen mangelt es nicht.

Viermal Torschützenkönig in der Premier League, dreimal Fußballer des Jahres in England, zweimal in Afrika. Dass Salah über Jahre hinweg einer der besten Stürmer der Welt war, daran dürfte wohl kein Zweifel bestehen.

Umso mehr überrascht sein neuer Arbeitgeber.

Trabzonspor-Boss komplett begeistert

Noch bevor Salah in der Türkei gelandet war, gab der Süper-Lig-Klub Trabzonspor bereits bekannt, den Angreifer zu verpflichten. Inzwischen ist sein Wechsel auch perfekt. Der Ägypter unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag über zwei Jahre.

„Über Mohamed Salah muss man eigentlich nichts mehr sagen. Er ist ein Weltstar. Einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht. Ich denke, das wird eine großartige Sache. Möge er unserem Verein Glück bringen“, ließ sich Klubpräsident Ertugrul Dogan bei A Spor zitieren.

Salah war schon am Mittwochabend am Stadion von etwa 20.000 Fans mit Feuerwerk und bengalischem Feuer empfangen worden. Für den späten Donnerstag hatte der Klub die Fans zu einer offiziellen Vorstellung von Salah ins Stadion eingeladen.

„Ich bin wirklich glücklich und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Wo immer ich hingehe, gewinne ich – oder versuche zumindest, etwas zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir in der Meisterschaft und auch im Europapokal Großes erreichen können“, sagte Salah.

Trabzonspor nicht in der Königsklasse

Trabzonspor, einer von nur sechs Vereinen, die je die Süper Lig gewinnen konnten, ist also nach neun Jahren in Liverpool die neue Wirkungsstätte des Offensivstars.

Der Klub aus der türkischen Hafenstadt Trabzon spielt aber nicht etwa in der Königsklasse. Die Mannschaft von Trainer Fatih Tekke kämpft in den Playoffs um das Ticket für die Ligaphase der Europa League.

Überraschend wenig Interesse an Salah

In den vergangenen Monaten war in der Causa Salah nur wenig Konkretes zu hören. Lange gab es Spekulationen, Salah würde diversen seiner ebenfalls älter werdenden Kollegen in Richtung Saudi-Arabien folgen. Eine heiße Spur in die Wüste gab es aber nie.

Auch die europäischen Topklubs schienen kein gesteigertes Interesse an dem Ägypter zu haben, zumindest gab es keine nennenswerten Gerüchte über mögliche Verhandlungen.

Durchaus bemerkenswert; war Salah doch über Jahre hinweg absolute Weltklasse. Zwar kam er in der zurückliegenden Saison nur auf sieben Ligatore – verglichen mit 29 Treffern im Jahr zuvor – allerdings liegt hinter den Reds auch eine schwierige Spielzeit mit unzähligen Problemen.

Zudem wurde die Abschiedssaison von Salah bei Liverpool signifikant durch seinen unschönen Zoff mit dem am Saisonende geschassten Cheftrainer Arne Slot beeinflusst.

Verhandlungen mit Besiktas gescheitert

Während Salah nach dem Saisonende mit der ägyptischen Nationalmannschaft bei der WM antrat und mit dem Erreichen des Achtelfinals das beste Ergebnis in der Geschichte seines Landes erzielte, zeigten gleich zwei türkische Klubs Interesse.

Zunächst führte die Spur zu Besiktas Istanbul, einigen konnten sich beide Parteien aber nicht. So bestätigte Sportdirektor Önder Özen, die Spielerseite habe ihre Provisionsforderung erhöht, weshalb die Verhandlungen am Ende scheiterten.

Mega-Gehalt für Salah

Mit Trabzonspor gab es dieses Problem offensichtlich nicht. Der ablösefreie Stürmer soll dort ein Nettogehalt von 17 Millionen Euro einstreichen, nie verdiente ein Spieler in der Klubgeschichte mehr.

Türkischen Medienberichten zufolge soll der Verein bereits 100.000 Trikots mit Salahs Namen und der Rückennummer 11 vorproduziert haben. Der Hype, den die Ankunft des Superstars in Trabzon ausgelöst hat, ist gigantisch.