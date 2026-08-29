Nach Debakel: Deutliche Ansage von Mohamed Salah

SPORT1 29.08.2026 • 10:14 Uhr Mohamed Salah erlebt im Playoff-Spiel um den Einzug in die Europa League eine erste bittere Enttäuschung mit seinem neuen Klub Trabzonspor. Der Ägypter möchte den Rückschlag nun in Motivation und Trophäen umwandeln.

Superstar Mohamed Salah hätte sich seinen Start bei Trabzonspor gewiss anders vorgestellt. Der türkische Klub hat durch eine deutliche den Einzug in die Ligaphase der Europa League verpasst und muss sich mit der Conference League begnügen.

Die Vorfreude und positive Erwartungshaltung des Ägypters hält jedoch trotz der Pleite weiter an. „Nichts in meiner Karriere war jemals einfach. Schlechte Nächte und Enttäuschungen gehören zum Fußball, und ich habe gelernt, sie in Motivation und in Trophäen umzuwandeln“, schrieb er auf X und bekräftigte seine volle Identifikation mit seinem neuen Verein. „Trabzonspor ist mein Klub, und ich bin Teil dieses Projekts, mit meinem Körper und meiner Seele. Die letzte Nacht wird das nicht ändern.“

Der 34-Jährige, der im Sommer nach dem Ende seiner Liverpool-Zeit nach Trabzon gewechselt war, wurde gegen Ferencvaros nach 64 Minuten ausgewechselt.

Salah untermauert Ansprüche: „Bin hergekommen, um zu gewinnen“

Salah ist überzeugt davon, dass er mit seinem Klub die Wende zum Positiven schaffen wird. „Ich weiß, die Erwartungen sind hoch, und ich glaube wirklich, dass wir abliefern können und werden. ‚Ich bin hergekommen, um zu gewinnen‘ ist für mich nicht nur ein Slogan“, beteuerte er.

Bereits nach der Unterschrift seines Zweijahresvertrags hatte Salah deutlich gemacht, seine Karriere nicht nur in der Türkei ausklingen lassen zu wollen. „Ich bin hier, um zu gewinnen. Ich will mit diesem Klub etwas gewinnen, weil ihr mir so viel Liebe gezeigt habt, und ich weiß das wirklich zu schätzen“, so der Ex-Liverpool-Star.

Nach Rücktritts-Ankündigung: Tekke bleibt Trabzonspor-Coach

Salah wird fürs Erste auch weiter mit Trainer Fatih Tekke zusammenarbeiten. Trabzonspor hat das Rücktrittsangebot des Coaches nach der Playoff-Pleite nicht angenommen. Tekke hatte im Rahmen der PK nach dem enttäuschenden Spiel seinen Rücktritt angekündigt. „Ich denke, ich habe das Recht, mich auf diese Weise selbst zu bestrafen“, führte der Coach aus. Trabzonspor reagierte kurz darauf mit einer offiziellen Mitteilung – und stellte klar, dass Tekke im Amt bleibt.

In der Erklärung hieß es: „Fatih Tekke hat beschlossen, aufgrund der emotionalen Intensität, die durch die Niederlage nach dem Ferencvaros-Spiel verursacht wurde, zurückzutreten.“

Der Klub ergänzte jedoch: „Als Vorstand von Trabzonspor wurde die Rücktrittsentscheidung von Fatih Tekke nicht akzeptiert. Fatih Tekke setzt seine Arbeit fort und wird im Ligaspiel gegen Amedspor an der Spitze unserer Mannschaft stehen“.