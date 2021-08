Jake Paul besiegt Tyron Woodley: Ex-UFC-Champ verliert nach Punkten

In dem Kampf - in Deutschland live im Stream über Fite übertragen - machte sich Pauls größere Box-Erfahrung bemerkbar und ließ sich am Ende auch statistisch ablesen: Er brachte mehr Schläge ins Ziel als Woodley, sowohl in absoluten Zahlen (71:52) als auch im Vergleich mit seinen Versuchen (34 zu 32 Prozent). Woodley landete allerdings mehr als Wirkungstreffer gewertete “Power Punches” (41 zu 35), bei etwas schlechterer relativer Trefferquote als Paul (36:41).